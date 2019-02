L'NFL ha collaborato anche con la NASA per il Super Bowl

Domani notte, domenica 3 Febbraio, andrà in scena la 53esima edizione del Super Bowl, l'evento sportivo più importante degli Stati Uniti nonchè uno dei più seguiti del mondo. Con il passare degli anni, la finale di NFL ha sposato sempre più le nuove tecnologie, ma quest'anno c'è un partner d'eccezione: la NASA

L'Agenzia Spaziale Americana è infatti nota principalmente per le missioni nello spazio, ma non tutti sanno che ha dato anche il proprio contributo per la riuscita dello show di domenica prossima.

Nel filmato pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube, che vi proponiamo in apertura, la NASA si sofferma su alcune delle tecnologie che saranno presenti nella partita di football, a partire dai pad in schiuma protettiva che vengono indossati dai giocatori per proteggere le parti più sensibili del corpo e che può essere trovato anche sugli aeroplani.

La NASA inoltre si sofferma su alcuni dei materiali speciali sviluppati appositamente per le tute spaziali ed utilizzate durante le missioni lunari Apollo, e che sono presenti anche negli stadi da football, come ad esempio alcune componenti del tetto retrattile del campo. Ovviamente a questi prodotti fisici si aggiungono quelli che riguardano le tecnologie e beni digitali, come dei sistemi per i piloti che sorvoleranno il campo da gioco, algoritmi ed altro.