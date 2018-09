L'operatore Fibra City entra nel mondo del gaming e lancia il #NoLag

Comunicato Stampa Fibra City: MILANO, 20 settembre 2018. Fibra City, nuovo Operatore composto da uno staff giovane e motivato, debutta ufficialmente nel mercato del gaming.

La nuova società è l’unica che in maniera trasparente offre un servizio FTTH (Fiber To The Home) con connessione fino a 1 gigabit, certificato con bollino verde AGCOM. La rete è quella di OpenFiber, operatore Wholesale, attualmente impegnato nella costruzione di una infrastruttura a banda ultralarga in tutta Italia.

I pacchetti che verranno proposti al pubblico sono tre: Best Seller, Best Seller GIGA e Business. Best Seller, in particolare, è il pacchetto attualmente più conveniente (18,99 € al mese). Inoltre, per gli appassionati di eSport ci sono le offerte Top Gaming e E-Sports Pro, l’unica in grado di offrire una connettività di banda PRO con Banda Minima Garantita.

Il mondo del gaming è costantemente in crescita, oltre il 57% della popolazione italiana tra i 16 e i 64 anni ha giocato ai videogiochi negli ultimi 12 mesi, e necessita la giusta attenzione, ma soprattutto connessioni all’altezza dei numeri che muove. Una connessione così potente e performante, tale da soddisfare le esigenze dei gamer, è quella targata Open Fiber.

Fibra City sta inoltre stringendo accordi con altri importanti operatori di questo mercato, come Sparco Gaming e Nintendo, per offrire ai giocatori interessanti bundle che rendono ancora più competitiva l’offerta. Inoltre, per coinvolgere gli appassionati, saranno organizzati tornei che vedranno alternarsi giocatori da tutta Italia con diversi vantaggi per i clienti di Fibra City Gaming.

L'ambizione di un operatore giovane si misura anche e soprattutto nei progetti più ambiziosi, come quello che punta alla nascita di una vera e propria server farm dedicata al gaming in Italia. L’era del #NoLag può dunque ufficialmente iniziare!

Per tutte le caratteristiche tecniche e il listino prezzi delle offerte elencante, vi rimandiamo al sito web: www.fibra.city e gaming.fibra.city.