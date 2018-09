Hubble: l'osservazione fortuita della nebulosa nella costellazione del Toro

La foto settimanala del telescopio spaziale Hubble ritrae una piccola nebulosa chiamata IRAS 05437+2502. La nube scure circonda le stelle brillanti e crea uno scorcio particolarmente suggestivo per via del gioco di luci ed ombre. Lo scatto pubblicato dalla NASA è visibile in fondo alla news.

La nebulosa di trova nella costallazione del Toro, vicino al piano centrale della Via Lattea. A differenza di tante altre nebulose questa è stata denominata misteriosa dalla NASA stessa in quanto la sua natura non è ancora chiara agli astronomi.

Apparentemente la nebulosa sembra piccola e si potrebbe pensare che la nube sia illuminata dalle giovani stelle in formazione che emettono radiazione ultravioletta. Oppure una stella che viaggiava ad alta velocità si è scontrata contro la nube creando questo bagliore. La suddetta stella sarebbe stata espulsa da un ammasso di stelle nella quale è originariamente nata, viaggiando ad una velocità di 200.000 km/h.

La nebulosa è stata scoperta nel 1983 da IRAS (Infrared Astronomical Satellite), il primo telescopio spaziale all'infrarosso che ha scansionato il cielo. L'immagine che vedete oggi, invece, è stata scattata tramite lo strumento Wide Field Channel of the Advanced Camera for Surveys di Hubble.

Il telescopio spaziale Hubble è nato grazie alla cooperazione tra la NASA e L'ESA. La missione viene controllata dal Goddard Space Flight Center a Greenbelt, Maryland, dalla NASA stessa

