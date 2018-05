L'UE avverte l'Italia sulla situazione smog: "infrazioni tra le più gravi del continente"

La situazione dell'Italia a livello di smog sta diventando un serio problema per l'Europa. A rivelarlo un Commissario della Commissione UE, il quale ha sottolineato che il caso italiano rappresenta uno "dei casi più gravi d'infrazione" in termini di qualità dell'aria.

Non è però tutto, perchè lo stesso portavoce ha anche sottolineato che nella Pianura Padana ci sono anche delle "ragioni geografiche", ma "le misure comunicate per risolvere il problema non sono sufficienti", ecco perchè da Bruxelles ha deciso di deferire il nostro paese davanti alla Corte di Giustizia Europea, a fianco di Francia, Germania e Gran Bretagna.

Alla base c'è, come abbastanza prevedibile, il superamento dei limiti di biossido d'azoto, e la decisione di procedere con il deferimento è arrivata al termine di un procedimento avviato nel 2014. Da Roma, secondo quanto riferito da fonti vicine, sarebbero però arrivate comunicazioni sufficienti per evitare un pugno ancora più duro.

Sulla questione è tornata anche Coldiretti, che l'ha definita "una battaglia che si può vincere potenziando il verde urbano, visto che una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno". A riguardo sono quanto mai esplicativi i dati sulla quantità di verde presenti nelle metropoli: 22 metri quadrati a Torino, 17,9 a Milano e 13,6 a Napoli, basterebbero 31 metri quadri a città per ridurre lo smog.