L'UE mira a ridurre le emissioni di CO2 del 30% entro il 2030

E’ stato presentato ieri, dalla Commissione Europa, il così detto Pacchetto Mobilità. Un pacchetto di misure che punta a dare un taglio importante alle emissioni di anidride carbonica nell’aria e quindi anche l’inquinamento.

Tra le tante proposte presentate ce n’è una che prevede la riduzione delle emissioni medie di CO2 del 15% entro il 2025 e del 30% entro il 2030, chiaramente rispetto al limite di 95 grammi per chilometro fissato per il 2021. Il livello delle emissioni sarà misurato utilizzando il ciclo WLTP, che è in vigore dallo scorso mese di Settembre in tutta Europa. I costruttori di automobili che non raggiungeranno l’obiettivo saranno soggetti a sanzioni che, però, almeno ad oggi, ancora non sono state fissate.

L’obiettivo di questo pacchetto è aumentare quanto più possibile la diffusione delle automobili elettriche, o delle ibride con emissioni inferiori ai 50 g/km.

I costruttori europei, però, non hanno accolto favorevolmente la proposta, definita dall’ACEA “troppo onerosa” ed “al di là del livello di ambizione” delle politiche per il clima europeo. L’associazione ritiene che il target fissato per il 2025 non lasci abbastanza tempo ai costruttori per apportare i cambiamenti tecnici al design dei veicoli. Dello stesso avviso anche l’associazione tedesca VDA, secondo cui gli obiettivi sarebbero difficili da raggiungere.