L'UE risponde a Wikipedia: "la direttiva sul copyright non tocca l'enciclopedia"

Altra giornata di buio totale per Wikipedia. L'enciclopedia più popolare al mondo si è auto-oscurata in segno di protesta contro la n uova direttiva dell'UE sul copyright, che sarà votata nei prossimi giorni.

A seguito delle numerose proteste montate sul web, è arrivata una precisazione da parte dello stesso Europarlamento, il quale ha voluto specificare che il testo della commissione datato 20 Giugno ed oggetto delle proteste, "specifica anche che caricare contenuti su enciclopedie online in modo non commerciale, come Wikipedia, o piattaforme di software in open source come GitHub, saranno automaticamente escluse dal requisito di rispettare le regole sul copyright”. Wikipedia e piattaforme simili, quindi, saranno al riparo dal tanto temuto articolo 13, che riguarda la verifica di materiali coperti da copyright caricati sulle grandi piattaforme per generare denaro.

Articolo 13 che, come spiegato dalla portavoce per il mercato unico digitale, va ad intaccare tutti quei servizi che riguardano “grandi quantità di contenuti protetti da copyright che sono stati caricati da utenti che ne non possiedono i diritti”.

Il primo esempio che viene in mente è YouTube, altra piattaforma toccata da tale normativa.

Per quanto riguarda Wikipedia, invece, i contributori "sono in primo luogo tutti creatori che possiedono i diritti per i loro contributi che rendono disponibili sotto la licenza creative commons”, quindi "anche se qualche contenuto di parti terze può essere usato in questi contributi, per esempio foto, per illustrare un articolo, la quantità di questo contenuto appare essere limitata e quindi Wikipedia e le altre enciclopedie online non rientrerebbero nell’ambito della proposta della Commissione".

L'enciclopedia online, sostanzialmente, non avrà alcun obbligo di filtrare i contenuti caricati, a meno che non vi sia la presenza di intere voci copiate o alimentate da materiale coperto dal diritto d'autore.

Wikipedia, nel frattempo, continua a restare oscurata ed inaccessibile.