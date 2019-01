L'ultima eclissi totale di Luna fino al 2022: ecco come non perderla

La data da segnare sul calendario è ormai già conosciuta: tra la notte di domenica 20 e la mattina di lunedì 21 gennaio avremo l'opportunità di assistere ad un fenomeno astronomico naturale decisamente affascinante. Ecco gli orari precisi e qualche consiglio per non perdersi l'eclissi totale di Luna.

Arriviamo subito al dunque: quando sarà visibile l'eclissi? Chiaramente, non è un fenomeno istantaneo, ma sarà caratterizzato da più fasi, la prima delle quali vedrà la Luna essere appena coperta dall'ombra della Terra (fase di penombra), fino ad arrivare al culmine dell'eclissi, dove l'intero disco lunare sarà oscurato dall'ombra terrestre. Ecco gli orari delle diverse fasi secondo l'orario italiano:

P1 = 03h 36m : primo contatto penombra

= 03h 36m : primo contatto penombra U1 = 04h 34m : primo contatto ombra

= 04h 34m : primo contatto ombra U2 = 05h 41m : inizio fase totale

= 05h 41m : inizio fase totale G = 06h 13m : fase massima dell’eclissi

= : fase massima dell’eclissi U3 = 06h 44m : fine fase totale

= 06h 44m : fine fase totale U4 = 07h 52m : ultimo contatto ombra

= 07h 52m : ultimo contatto ombra P4 = 08h 50m : ultimo contatto penombra

Uno spettacolo a notte inoltrata dunque, che proseguirà fino all'alba per poi concludersi poco prima delle otto del mattino (la fase finale può non essere apprezzata propriamente, complici la luminosità del cielo mattutino e la debole luce riflessa dalla Luna). L'Immagine in calce alla news mostra le diverse fasi molto efficacemente, con i rispettivi orari secondo Greenwich (per ottenere gli orari italiani basta sommare +1 agli orari dell'immagine) in cui queste fasi si manifesteranno.

L'eclissi in questione si manifesta quando la Luna si trova a transitare attraverso il cono d'ombra prodotto dalla Terra. Affinché l'eclissi si manifesti, è dunque necessario che la luna si trovi "alle spalle" della Terra, secondo una disposizione Sole - Terra - Luna. E' importante capire questo perché una disposizione in cui è la Luna ad inserirsi tra Sole e Terra dà luogo ad un'altra tipologia di Eclissi: l'eclissi di Sole.

Il fenomeno è affascinante e complesso anche per via del fatto che il cono d'ombra che si forma è legato alle distanze relative tra Sole e, sopratutto, Luna e Terra. Anche perché in realtà esistono due diversi Coni: Nelle eclissi lunari il cono d’ombra proiettato dalla Terra è più ampio del diametro della Luna, ed è accompagnato da un cono ancora più ampio, detto cono di penombra, per il quale solo una parte dei raggi del Sole viene intercettata e bloccata dalla Terra.

Ci si può chiedere "Perchè la Luna si colora di rosso"? La risposta è da ricercarsi nella luce del Sole, che raggiunge la superficie lunare dopo aver attraversato l'atmosfera terrestre, che ha la proprietà di "distorcere" le onde luminose secondo un fenomeno chiamato "rifrazione". Le onde vengono dunque deviate ed il risultato di questo fenomeno è una modifica delle proprietà dell'onda, tra cui la sua "lunghezza d'onda", legata ad una colorazione rossa della luce che andrà poi ad impattare sulla superficie della Luna.



La prossima eclissi totale sarà visibile dall'Europa il 16 maggio 2022. Ovviamente ci auguriamo che il tempo sia il meno nuvoloso possibile. In ogni caso, diversamente dall'eclissi solare, non c'è bisogno di occhiali speciali da utilizzare osservare questo fenomeno naturale. Attenzione, ovviamente, alle temperature notturne.





(crediti immagine: Astronomia.com).