L'ultima moda del web: la Dubak Challenge, ma è molto pericolosa

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di confrontarci con varie mode del web, molte delle quali (come la In My Feelings Challenge) estremamente pericolose per la salute dei partecipanti. Negli ultimi tempi sul web si sta spargendo a macchia d'olio un'altra di queste mode: la Dubak Challenge, anch'essa molto pericolosa.

Sostanzialmente, la challenge consiste nel lanciare acqua bollente in aria mentre si è sulla neve. Il risultato viene quindi immortalato e condiviso sui social con video e fotografie che ritraggono il vortice di acqua nel momento in cui viene a contatto con l'aria fredda.

E' stata però lanciata una campagna ad hoc per bloccare il tutto, che si sta spargendo sul web sotto l'hashtag #BoilingWaterChallenge. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che, come riferito da Arthur Stanford del Loya University Medical Center alla CBS, solo a Chicago sono tantissime le persone che sono rimaste ferite durante la challenge, il tutto perchè l'acqua ad alte temperature anche se va a contatto con l'aria fredda, nel momento in cui cade sulla pelle può provocare ustioni anche gravi.

Evidentemente però la moda del momento non sembra tenere conto di tali pericoli e sono molte le persone, con età compresa da 3 a 53 anni, che sono rimaste ferite. Basta fare un giro su YouTube per rendersi conto delle condivisioni che ha raggiunto.