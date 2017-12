L'ultimo Happy Friday di Vodafone è un buono Trenitalia da 10 Euro

Come ogni venerdì, torna sul', la giornata di promozioni attraverso cui l'operatore telefonico regala agli iscritti al programma Happy buoni sconto ed offerte.

Per l'ultimo Happy Friday dell'anno Vodafone ha pensato a tutti coloro che hanno intenzione di tornare a casa dopo le vacanze invernali, regalando un buono Trenitalia del valore di 10 Euro.

Attenzione però, non mancano le precisazioni, come sempre in questi casi.

Gli utenti possono ottenere il buono disegnando l'apposito sorriso nella sezione "Happy Friday" presente nell'applicazione MyVodafone. L'invio verrà effettuato come sempre attraverso un SMS che conterrà un codice da utilizzare attraverso i vari canali di vendita di Trenitalia: le biglietterie fisiche, le agenzie di viaggio, le biglietterie self service presenti in tutte le stazioni del nostro paese, il Call Center di Trenitalia ed, ovviamente, l'applicazione mobile ed il sito web Trenitalia.com.

Il buono può essere utilizzato massimo entro il 14 Gennaio 2018, su un importo minimo di 20 Euro, per viaggi da effettuare dal 15 Gennaio 2018 al 15 Marzo 2018. Al momento della conferma dell'acquisto del biglietto, basterà inserire il codice ricevuto via SMS per ottenere lo storno della somma

Lo sconto è valido per acquistare biglietti di qualunque classe e livello per treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, mentre sono esclusi i Regionali ed Internazionali, i Carnet Viaggi e gli Abbonamenti.