L'ultimo monito di Stephen Hawking: 'temo AI e ingegneria genetica'

É uscito nelle librerie "Brief Answers to the Big Questions", libro postumo di Stephen Hawking. Il celebre fisico, in quelle che possono essere considerate le sue ultime memorie, ritorna sui temi delle super AI —intelligenze artificiali così sofisticate da superare gli uomini— e dell'ingegneria genetica, con alcune riflessioni affascinanti.

"Sebbene alcune delle forme primitive di IA sviluppate fino ad adesso si sono dimostrate molto utili, temo le conseguenze che si avranno creando qualcosa che eguagli o sorpassi gli esseri umani", ha infatti scritto Hawking nel suo libro.

Da una parte gli uomini, limitati dai lenti ritmi dell'evoluzione biologica, dall'altra qualcosa in grado di progredire e perfezionarsi in tempi molto più rapidi. Un tema che era stato approfondito dal fisico anche negli ultimi mesi prima della morte, come quando espresse a Wired proprio le stesse preoccupazioni racchiuse nel suo ultimo libro.

Nelle pagine di Brief Answers to the Big Questions si legge anche dell'uso bellico che potrebbe essere fatto in futuro delle intelligenze artificiali, con particolare timore per i robot killer con licenza d'uccidere in autonomia —senza bisogno di un'autorizzazione all'ingaggio da parte di personale in carne ed ossa.

Nel libro si parla anche di ingegneria genetica, con Hawking che scrive che inizialmente sarà usata per combattere malattie come la fibrosi cistica, ma verosimilmente l'uomo finirà per cadere nella tentazione di impiegarla per costruire persone più intelligenti e forti, creando problemi di disuguaglianza tra super-uomini e persone normali.

Temi affascinanti, che ci ricordano come il futuro che oggi ci pare remoto sia in realtà alle porte, con tutti i punti interrogativi, le opportunità ma anche le minacce che porta con se. Saggio tenere la guardia altra fin da subito.

