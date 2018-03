L'ultimo report conferma che la competizione di Netflix e Amazon sta affossando BBC

Tempi sempre più duri per, che fatica a tenere il passo con i rivalie chi più ne ha più ne metta. Necessiterà di investimenti ancora maggiori in futuro.

Nel 2016 il governo britannico ha rilasciato un esaustivo report riguardo le attività del broadcast BBC, rimodellando i prezzi degli abbonamenti e la gestione organizzativa del personale e del catalogo dell'azienda. Oggi tocca al secondo report, che si incentra sulla strategia che BBC metterà in atto per contrastare lo strapotere dei suoi diretti concorrenti, come Netflix ed Amazon.

Il boss di BBC, Sir David Clementi, si dichiara stupido di come l'industria dell'intrattenimento sia cambiata negli ultimi decenni. Ora l'emittente inglese deve fare i conti con la concorrenza agguerrita di una serie infinita di realtà, già tutte ben affermate e con la propria base d'utenza, come Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon, Sky, Virgin e chi più ne ha più ne metta. Questa continua guerra per guadagnare qualche margine in più d'ascolti è molto costosa in termini sia finanziari che di risorse, ed a BBC servirà un budget molto più alto rispetto a quello degli scorsi anni per spuntarla. Il fattore che ha determinato di più l'aumento delle spese è stato sicuramente la produzione di contenuti esclusivi, che necessitano di grandi investimenti sotto tutti i punti di vista: marketing, produzione, cast, ecc...

Ciò che rende ancora più difficile questa lotta è l'ampissima scelta che il consumatore ha a disposizione, che ha determinato un alzamento significativo dell'asticella della qualità delle produzioni, ma allo stesso tempo ne ha fatto alzare i costi alle stelle. In un momento storico come quello attuale, dove gli investimenti per la BBC sono in trend negativo, potrebbe essere difficile per il colosso britannico rimanere a galla in un settore così agguerrito e sovrappopolato.