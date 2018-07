L'Unione Europea prepara la maxi multa per Google: sopra i 2,4 miliardi di Euro!

Nella giornata di ieri abbiamo parlato su queste pagine del possibile provvedimento da parte dell'Unione Europea ai danni di Google a seguito dell'apertura dell'indagine per presunta concorrenza sleale.

Sulla questione è tornato oggi anche il Wall Street Journal, il quale cita fonti vicine alla Commissione Europea.

Secondo quanto riferito dall'autorevole giornale, l'antitrust europeo starebbe preparando un maxi provvedimento ai danni del motore di ricerca per abuso di posizione dominante con il sistema operativo Android, su cui ha preinstallato Chrome e Google Search, non dando la possibilità agli OEM di scegliere.

Il Wall Street Journal riferisce che il pool diretto da Margrethe Vestager starebbe per comminare una multa superiore ai 2,4 miliardi di Euro, la cifra che lo stesso Antitrust ha inflitto al motore di ricerca lo scorso anno. Non si tratterà, però, di una multa superiore ai 10 miliardi di Euro, come ipotizzato da molti.

Google con ogni probabilità presenterà immediatamente ricorso contro la multa, quanto meno per diminuire l'ammontare da pagare, ma nel frattempo potrebbe essere costretto ad apportare delle piccole ma significative al proprio sistema operativo mobile. In futuro, quindi, gli OEM potrebbero non ritrovarsi costretti a preinstallare Chrome e Google Search sui propri dispositivi, avvantaggiando quindi Google che, però, dal canto suo ha sempre sottolineato come questo sia l'unico per ottenere ricavi da un sistema operativo gratuito.