L'Università del Texas si è comprata un supercomputer da 60 milioni di dollari

Se pensate che il vostro costoso desktop da gaming sia il meglio che il mercato possa offrire, potreste dovervi ricredere: l'Università del Texas ha appena acqquistato un supercomputer da 60 milioni di dollari. Si chiama Frontera e sarà il quinto PC più potente al mondo. Sicuro il più potente in dotazione ad un polo universitario.

Frontera sarà operativo tra un anno, nel 2019. "I supercomputer —si legge nel comunicato rilasciato dalla università— sono strumenti essenziali per la ricerca e permettono di rispondere a domande che non possono essere esplorate in laboratorio o sul campo".

Ad esempio? Proiezioni e modelli sui cambiamenti climatici, uragani, e collisioni cellulari — spiega cnet.com.

Il budget arriva dalla National Science Foundation che nel 2017 aveva già premiato l'università con un supercomputer da 30 milioni di dollari chiamato Stampede2.

"Abbiamo l'opportunità di accelerare nuove scoperte che influiranno l'educazione, la ricerca, il settore privato e, nel complesso, la nostra nazione", ha detto invece Jim Kurose, Assistant Director del reparto computer, scienza informatica e ingegneria del NSF.