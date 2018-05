L'Università di Helsinki offrirà un corso online gratuito sull'Intelligenza Artificiale

L'Università di Helsinki ha intenzione di ampliare la propria offerta formativa introducendo un nuovo corso online incentrato sull'Intelligenza Artificiale, gratuito ed aperto a tutti: un'ottima occasione per chi volesse capirne un po' di più su questa nuova tecnologia, che è entrata da tempo nel mirino di molte aziende.

Come afferma la ricercatrice Janina Fagerlund, partner del progetto per conto dell'Università, molte persone potrebbero non essersi ancora rese conto della portata e dell'importanza di questa nuova frontiera tecnologica, arrivando ad ignorare il fatto che le IA abbiano un'influenza piuttosto marcata nella vita quotidiana. Secondo la ricercatrice, infatti, la maggior parte delle persone non sa che l'Intelligenza Artificiale è già ampiamente utilizzata in un'industria tanto diffusa come quella del cibo, e sarebbero ancora meno le persone al corrente del fatto che Facebook sia già in grado di sfruttarla per riconoscere i volti delle persone.

Una tecnologia già usata in Cina, ad esempio, per monitorare l'attenzione degli studenti o per permettere alla Polizia di riconoscere i passanti.

Il corso proposto dall'Università di Helsinki è adatto a chiunque, e parte dalle basi dell'argomento: si partirà spiegando cos'è una IA e come questa può essere implementata, per poi passare ad analizzare alcuni casi in cui l'Intelligenza Artificiale è già sfruttata con successo, fino ad arrivare al machine learning ed ai network neurali.

La durata prevista per il corso è di 30 ore, e alla sua conclusione vi verrà rilasciato un certificato di partecipazione.