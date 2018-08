L'Università di Saint Louis doterà le proprie residenze studentesche di Echo Dots

L'Università di Saint Louis ha dichiarato di voler fornire a tutte le 2300 residenze studentesche situate all'interno del campus un Echo Dot di Amazon, sia ai dormitori che agli appartamenti: saranno in grado di rispondere a più di 100 domande inerenti alle varie attività organizzate dall'università, oltre a fornire altre informazioni utili.

Potranno infatti dare agli studenti le giuste indicazioni su come raggiungere un determinato edificio, o elencare loro gli orari di apertura e chiusura della biblioteca. L'arrivo degli Echo Dot è previsto per la fine di agosto, giusto in tempo l'inizio del nuovo anno accademico.

L'Università di Saint Louis è molto orgogliosa di questa iniziativa, e ci tiene a precisare che è il primo istituto al mondo a dotare ogni sua residenza di uno smart speaker: le altre scuole si limitano ad integrarli all'interno di alcuni ambienti specifici, o a renderli disponibili solo su richiesta.

L'arrivo di questi gadget tecnologici non alzerà le tasse universitarie: il loro costo verrà ripagato in parte dalla partnership stretta con Amazon stessa, oltre che dagli accordi presi con i finanziatori della scuola. Il loro uso sarà limitato (ad esempio non saranno utilizzabili per svolgere attività personali, come lo shopping) e l'università non li sfrutterà per ottenere informazioni personali o dati sensibili legati agli account.