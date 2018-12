L'Universo conosciuto è rappresentato in questa singola immagine

Le scoperte spaziali stanno aumentando a dismisura negli ultimi anni. Tuttavia, in molti non si rendono conto di quanto piccoli siamo rispetto all'Universo. Per questo motivo, un artista ha deciso di rappresentare tutto ciò che conosciamo in una incredibile immagine.

Come riportato anche da Curiosity e Business Insider, l'illustrazione che potete vedere qui sotto è opera di Pablo Carlos Budassi, artista e musicista che ha voluto rappresentare quello che abbiamo scoperto dell'intero Universo (fino al 2012) in una singola immagine. L'oggetto umano più lontano dalla Terra è la sonda spaziale Voyager 1, lanciata dalla NASA il 5 settembre 1977 e si trova a oltre 21 miliardi di chilometri da noi (dati dicembre 2017).

Chiaramente l'immagine non ha grande valore scientifico, ma vuole solamente farvi dare uno sguardo veloce all'Universo conosciuto. Potreste infatti notare che la Terra appare abbastanza grande rispetto agli altri oggetti presenti: il motivo è l'utilizzo di una scala logaritmica da parte dell'artista, mentre spesso le immagini scientifiche utilizzano una scala lineare.

Nonostante questo, l'illustrazione è molto interessante e ci fa comprendere che abbiamo ancora molto da imparare in ambito spaziale. Chissà quali altre scoperte faremo nei prossimi anni, nel frattempo godiamoci lo sbarco del lander InSight sul Pianeta Rosso e la "Generazione Marte".