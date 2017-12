L'uomo che riceve da cinque settimane pacchi Amazon senza aver ordinato nulla!

La vicenda di Amazon che stiamo per raccontarvi oggi è quasi inquietante quanto quella delle presunte minacce di morte ricevute da un cliente Amazon a seguito di una chiamata all'assistenza clienti del gigante di Cupertino.

L'uomo in questione si chiama Terry Miller ed è americano, e non ha mai avuto niente a che fare con Amazon.

Fin qui nulla di strano.

La particolarità sta nel fatto che Miller riceve ininterrottamente da cinque settimane a casa sua pacchi regalo da Amazon, che però non ha mai ordinato. I tentativi di stoppare i poveri corrieri sono stati vani, e Miller disperato si è anche rivolto alla Polizia che, però, non ha potuto fare nulla dal momento che gli oggetti ricevuti non contengono alcuna minaccia e sono stati ordinati e pagati legalmente dal misterioso mittente sul sito web di Jeff Bezos.

Miller, infatti, ha aperto i pacchi per assicurarsi di non trovarsi la casa intasata da oggetti illegali, ed ha costatato (suo malgrado) che si tratta di accessori per cellulari, che in alcuni casi ha utilizzato per fare dei regali di natale.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei giornali locali, su cui Miller ha fatto un appello: "smettetela di inviarmi questi oggetti perchè non li voglio!", e ciò è confermato anche dal fatto che molti di questi li ha addirittura buttati nella spazzatura e riciclati. L'unica cosa che ha tenuto sono state delle cuffie wireless.

La vicenda è quanto meno inquietante, cosa si cela dietro l'invio di questi doni?