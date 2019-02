L'uovo dei record su Instagram stringe un accordo con Hulu e guadagna milioni di dollari

Ricorderete sicuramente l'uovo dei record di Instagram che qualche settimana fa ha battuto Kylie Jenner, diventando la foto con più mi piace sul social network di proprietà di Facebook. Ebbene, ora i creatori del profilo hanno capito come monetizzarlo e hanno stretto un accordo con Hulu.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizmodo e come potete vedere in questo post Instagram, sul noto profilo world_record_egg è comparso un post promozionale che invita a guardare il Super Bowl su Hulu. Infatti, nel corso delle ultime settimane, l'account aveva iniziato a pubblicare foto in cui l'uovo sembrava schiudersi progressivamente. Tutti si stavano chiedendo cosa stesse accadendo e le varie foto hanno tutte ricevuto milioni di like.

Ma non è finita qui: nell'ultima foto l'uovo non si è ancora schiuso del tutto e quindi l'invito a guardare il Super Bowl su Hulu sembra quasi alludere a una novità di qualche tipo. In ogni caso, è molto interessante come delle persone siano riuscite a creare una fonte di guadagno probabilmente milionaria (l'Atlantic stima 10 milioni di dollari) con una semplice foto di un uovo che si prefiggeva l'obiettivo di diventare il post con più "mi piace" della piattaforma. Il mondo del web può essere molto strano a volte.