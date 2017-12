La Banca Centrale degli Emirati Arabi pronta a testare le criptovalute

Le banche centrali degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita sarebbero pronte a lanciare un'iniziativa pilota che vedrà le due istituzioni impegnate in alcuni test che potrebbero permettere agli utenti di effettuare pagamenti attraverso le criptovalute

La notizia, che rappresenta una prima assoluta, proviene dalla stampa locale, e sostiene che Mubarak Rashid al-Mansouri, il governatore della banca centrale degli Emirati Arabi, ha presentato l'iniziativa nel corso di una riunione tenuta con il Fondo Monetario Arabo.

Nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione non si parla direttamente della criptovaluta, ma si fa riferimento ad alcuni argomenti legati alla "tecnologia finanziaria" che sono stati discussi tra le Banche Centrali e le autorità di regolamentazione locali.

Secondo il Gulf Digital News, che ha lanciato per primo l'indiscrezione, Al-Mansouri avrebbe invitato "le autorità monetarie dei due paesi a cooperare per utilizzare il blockchain", ed ha descritto il pilota come una "digitalizzazione di ciò che già facciamo tra banche centrali e banche".

Il coinvolgimento della Banca Centrale dell'Arabia Saudita è estremamente importante, dato che fino ad oggi l'istituzione non ha commentato la tecnologia o dato indicazioni riguardo un possibile utilizzo.

Gli Emirati Arabi, invece, sono già attivi da tempo in questo settore, ed alcune istituzioni finanziarie della regione hanno già testato la tecnologia negli ultimi mesi.