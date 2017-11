La banda ultra larga di Open Fiber arriva a Vercelli

Open Fiber garantirà ai cittadini di Vercelli una connessione ultrarapida, sicura ed efficiente attraverso un’infrastruttura interamente in fibra ottica.

Questo l’obiettivo della convenzione siglata oggi dalla società compartecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti e dal Comune piemontese, dove Open Fiber prevede un investimento di circa 5,5 milioni di euro per la copertura della città entro 18 mesi dall’avvio dei lavori (che avverrà nel mese di novembre 2017). In totale saranno cablate14mila unità immobiliari (tra famiglie e aziende) attraverso 10mila chilometri di fibra.



La fibra ottica verrà portata in modalità Fiber to the Home (FTTH – fibra fino a casa), che è in grado di supportare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo), sia in download che in upload, consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili oggi con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

Nelle piccole e medie città del Piemonte, Open Fiber conta di raggiungere 132mila unità immobiliari posando oltre 168mila chilometri di fibra ottica, che consentiranno di velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese. A Torino, sono state cablate a oggi oltre 300mila unità immobiliari con un investimento diretto di circa 120 milioni di euro.