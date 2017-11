La batteria di iPhone X è stata messa a confronto con altri smartphone

L’iPhone X già stato messo a dura prova su diversi componenti, ora però PhoneArena ha realizzato un test che mette a confronto l’autonomia della batteria di iPhone X con quella di iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S8 e altri smartphone.



Lo smartphone di casa Apple se la cava bene, ma non ha retto il confronto con l’iPhone 8 Plus che si classifica al primo posto. Per effettuare il confronto, PhoneArena ha testato i vari smartphone tramite un utilizzo tipico dei vari terminali. L’iPhone X ha circa la stessa autonomia dell’iPhone 8. L’iPhone 8 Plus invece domina l’intera classifica con ben 10 ore e 35 minuti , rispetto alle 8 ore e 41 minuti dell’iPhone X.

Per quanto riguarda il tempo necessario per caricare completamente la batteria, rimane altamente discutibile la politica adottata da Apple nel fornire alimentatori che non supportano la ricarica rapida, nonostante gli ultimi modelli siano predisposti per supportare la feauture. Difatti lo smartphone che impiega più tempo per caricare, è proprio l’iPhone X. Il più veloce è invece il Galaxy S8+ con 99 minuti.