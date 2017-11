La Bentley Continental GT3 Racer pronta a scendere in pista nel 2018

ha annunciato la nuova auto da corsa, battezzata Continental GT3 Racer e che si basa sulla Continental GT. Il costruttore sostiene che la vettura sarà pronta a scendere in pista per la stagione sportiva 2018, nella colorazione argento-verde.

Si tratta della seconda generazione delle macchine da corsa della linea Continental GT3, vincitore di un campionato del mondo di endurance con 120 podi e 45 vittorie, in 528 gare a livello globale.

La nuova macchina utilizza in gran parte la struttura in alluminio della Continental GT, con un peso-corsa inferiore ai 1300 chilogrammi, con una distribuzione ideale per correre, almeno secondo il costruttore.

Il nuovo motore è il 4.0L Bentley a doppio turbo V8 con un nuovo sistema carter secco. Motore che ha anche dei nuovi sistemi di aspirazione e scarico, ed in grado di raggiungere una potenza di 550hp.

La trazione è posteriore ed ha un cambio sequenziale Ricardo a 6 marce, frizione sportiva e delle levette per un sistema di cambio per i pneumatici. Il programma di test è cominciato da circa sei mesi.

