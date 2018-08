La beta di iOS 12 chiede ai tester di scaricare un aggiornamento inesistente

La beta attualmente disponibile di iOS 12 soffre di un fastidioso bug, che mina l'esperienza d'uso quotidiana di tutti gli utenti che l'hanno installata. Stando alle diverse lamentele raccolte dai beta testers, il sistema operativo continuerebbe ad inviare avvisi e notifiche per aggiornare il device, ma in realtà non ci sarebbe alcun update.

Una vera e propria scocciatura per tutti coloro che hanno deciso di provare in anteprima la nuova versione del SO mobile, anche se chi la utilizza deve fare i conti con il fatto che iOS 12 non è ancora giunto alla sua build finale, che arriverà tra meno di due settimane in occasione del Keynote previsto per il 12 settembre. Probabilmente è proprio a questa versione che iOS si riferisce quando chiede di essere aggiornato, ma mancano ancora una decina di giorni al suo rilascio globale.

Al momento, i tester devono cancellare la notifica ogni volta che sbloccano il proprio terminale: una vera e propria scocciatura, che secondo Guilherme Rambo di 9to5Mac è dovuta ad un bug di Springboard, lo screen manager di iOS. La sua funzione è quella di avvisare gli utenti nel caso in cui una versione del software stia per "scadere", anche se la beta di iOS 12 non dovrebbe soffrire di questo problema e soprattutto non può essere aggiornata.