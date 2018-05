La birra spaziale è finalmente realtà: gli astronauti potranno brindare!

Gli astronauti nello spazio potranno presto brindare e festeggiare con la birra durante le missioni. E' finalmente nata la birra spaziale, già battezzata da molti "astrobirra", che potrà essere bevuta anche a gravità zero.

Una scoperta curiosa ed allo stesso tempo importante, che permetterà agli astronauti di bere una delle bevande più popolari del mondo nel tempo libro che trascorrono nello spazio.

Il tutto è possibile grazie ad una ricetta che rende gli ingredienti resistenti all'assenza di gravità.

La scoperta si deve a Voston Space Beer, una joint venture nata da un progetto fortemente voluto da un produttore di birra australiano, di Sydney, ed una società specializzata in ingegneria spaziale. Le due parti hanno messo insieme le loro competenze ed hanno creato una birra che sfruttando una particolare ricetta sarà in grado di conservare le caratteristiche tipiche di sapore e consistenza, anche in caso di assenza di gravità.

Chissà che non verrà già utilizzata prossimamente dagli astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale.