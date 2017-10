La BMW Z8 di Steve Jobs finisce all'asta per 400.000 Dollari

Steve Jobs non ha mai nascosto il suo debole per le automobili tedesche, ed in generale per le vetture teutoniche, al punto che possedeva anche alcune moto marchiate BMW e delle Mercedes-Benz SL.

Secondo la leggenda, Jobs nel 2000 comprò dall’amministratore delegato di Oracle, Larry Ellison, la BMW Z8 che ha tenuto per soli tre anni, prima di venderla ad una persona di Los Angeles che a sua volta l’ha venduta l’anno dopo ad un rappresentante della Silicon Valley. Il terzo proprietario, ovvero quello a cui Jobs l’aveva venduta, a quanto pare diciotto mesi dopo contattò quest’ultimo per riacquistarla.

Anche se sono passati diciassette anni, la vettura ha appena 15,2 miglia, ed è stata tenuta in buone condizioni.

Il prossimo 6 Dicembre, la vettura sarà battuta all’asta nel corso dell’evento New York -icons, ad un prezzo di partenza di 400.000 Dollari, nettamente superiore rispetto ai 128.000 Dollari precedenti all’aggiunta del cellulare Motorola, che Jobs avrebbe sicuramente odiato.