La Boring Company di Elon Musk ha quasi completato il primo tunnel a Los Angeles

L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato della società, Elon Musk, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, su cui ha rivelato che il primo tunnel sotterraneo della Boring Company, scavato sotto Los Angeles, è praticamente quasi completo.

Un progetto che attende solo l'ok finale da parte degli organi di regolamentazione, e che darà il via ai test per il sistema di trasporti Hyperloop ideato proprio dallo stesso amministratore delegato di Tesla, allo scopo di ridurre il traffico e le congestioni cittadine.

Il tunnel di prova è stato scavato a due miglia sotto la sede di SpaceX ad Hawthorne, in California, ed è stato teatro di molti test per il nuovo sistema di trasporto pubblico sotterraneo attraverso cui Musk mira a trasportare passeggeri e veicoli sotto le strade su delle piattaforme in grado di raggiungere fino a 200 chilometri orari sfruttando la levitazione magnetica.

I lavori evidentemente stanno procedendo per il verso giusto, in quanto Musk su Instagram ha annunciato che "il primo tunnel sotterraneo della Boring Company sotto Los Angeles è quasi pronto. Stiamo approvando le regolamentazioni finali ed offriremo viaggi gratuiti al pubblico nel giro di qualche mese".

Uno degli obiettivi che si è preposto Musk attraverso questo progetto è anche collegare Washington a New York.