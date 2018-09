La caccia ai Dark Quark è appena iniziata al CERN e potrebbe spiegare la materia oscura

Il mondo delle particelle subatomiche viene attualmente descritto dal Modello Standard delle particelle, che le forze elettromagnetica, forte e debole, escludendo della forza gravitazionale che non trova spazio nella teoria. Gli scienziati stanno cercando particelle note come dark quark che potrebbero essere la vera identità della materia oscura.

La materia oscura è quel tipo di materia invisibile ben nota alla comunita scientifica, nonostante non sia mati stato possibile osservarla. La sua presenza è stata infatti teorizzata per via di alcuni fenomeni astrofisici che possono essere spiegati con la presenza di più massa di quella osservata.

I quark sono particelle infinitamente piccole descritte del modello standard ed osservate sperimentalmente, mentre i dark quark non sono altro che la controparte "invisibile" (ovvero attualmente non osservabile) che costituirebbe la materia oscura nell'universo. Questa pervade le galassia come la Via Lattea e sarebbe il collante che le tiene unite.

Dai dati del gigantesco acceleratore di particelle LHC, gli scienziati del CERN stanno cercando indizi riguardanti questi dark quark secondo quanto espresso da una teoria che espande il Modello Standard: esisterebbero delle particelle mediatrici che permetterebbero l'interazione tra i quark e i dark quark, ovvero tra la materia ordinaria e la materia oscura.

Dalle collisioni tra protoni generate nell'acceleratore LHC, i ricercatori stanno cercando queste particelle mediatrici: i risultati attualmente sono negativi, ma la ricerca per i dark quark è appena iniziata.

