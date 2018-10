La California firma la legge sulla net neutrality, ma è scontro con Washington

Si accende lo scontro tra California e Washington sulla net neutrality. Nel fine settimana infatti il governatore della California, Jerry Brown, ha formalmente firmato una legge volta a bloccare quella pensata dal Governo americano.

Nel documento di Brown, disponibile a questo indirizzo, viene stabilito che gli operatore telefonici non possono in alcun modo dare priorità, bloccare o rallentare la navigazione ad internet degli utenti. Di fatto, il contrario di quanto stabilito dalla Federal Communications Commission (FCC), che qualche mese fa aveva votato a favore dell'abrogazione del concetto di neutralità della rete tanto caro alla precedente amministrazione Obama. La decisione di Brown però è da imputare al fatto che l'Assemblea di Stato lo scorso mese di Agosto si era pronunciata contraria alla normativa ricevuta dalla FCC.

"Mentre l'amministrazione Trump fa tutto ciò che è in suo potere per indebolire la nostra democrazia, noi in California continueremo a fare ciò che è giusto per i nostri residenti" ha affermato il senatore dello Stato, Scott Wiener, relatore della legge.

La decisione non è stata ovviamente accolta favorevolmente dall'FCC, che attraverso il presidente Ajit Pai ha definito "illegale" la norma.

Il Dipartimento di Giustizia ha immediatamente intentato causa contro la California, in quanto secondo il procuratore generale Jeff Sessions "la costituzione prevede che gli Stati non regolano il commercio interstatale, che è competenza del governo federale. Abbiamo il dovere di difendere le prerogative del governo federale e proteggere il nostro ordinamento costituzionale. La legge promulgata dallo stato della California è estrema ed illegale e tenta di mettersi di traverso con la politica federale. Siamo fiduciosi che in questo caso prevarremo, perchè i fatti sono dalla nostra parte".