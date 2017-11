La Camera approva la norma sulla liberalizzazione dei modem

Quanto è interessante?







6 Segnala Notizia Segnala Errori

Ilha approvato la Legge Europea 2017, un pacchetto di normative che al suo interno contiene anche una legge che prevede la libertà di modem. In base a quanto stabilito dal legislatore, gli operatori telefonici italiani, non potranno più obbligare gli utenti ad usare i propri modem per l’accesso ad internet.Si tratta di una legge che mette definitivamente la parola fine si una discussione da tempo in atto tra utenti e le telco, e che di fatto introduce la liberalizzazione dei. La normativa prevede che, in caso di mancanza di precise motivazioni tecniche, il provider dovrà consentire all’utente di sostituire l’apparato con altri dispositivi.La legge, disponibile a questo indirizzo, sostiene che “in riferimento alla quasi totalità dei servizi forniti agli utenti dagli ISP, le motivazioni tecniche e di sicurezza addotte per limitare la libertà di scelta risultano prive di fondamento; posto che le tecnologie delle reti internet e VolP già si conformano a standard definiti dettagliatamente, emanati da organismi internazionali o associazioni come la IETF, ITU-T, 3GPP e DSL-Forum di cui i provider stessi fanno parte molto spesso". Inoltre, "già a legislazione vigente, l'imposizione di apparecchiature terminali da parte dell'operatore dovrebbe quindi verificarsi solo in casi del tutto eccezionali”.