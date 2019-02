La campagna 'Subscribe to PewDiePie' fa capolino anche al Super Bowl

Della campagna "Subscribe to PewDiePie", lanciata dai fan dello youtuber svedese abbiamo a più riprese parlato su queste pagine nell'ambito della faida con T-Series, che nella giornata di ieri ha messo a serio rischio lo scettro di Kjellberg come canale con più iscritti al mondo.

I fan dello youtuber hanno fatto capolino anche al Super Bowl di qualche ora fa. Un altro popolare youtuber, Jimmy "MrBeast" Donaldson la scorsa notte è apparso sugli spalti del grande evento di NFL con un gruppo dei suoi amici. I cinque indossavano delle maglie che formavano la scritta "Sub 2 PewDiePie".

Le maglie sono apparse diverse volte in streaming e sono persino finite in una fotografia ripresa dall'account ufficiale Twitter di ESPN.

Per coloro che stanno seguendo la sfida tra i due canali questa mossa non rappresenterà certo una sorpresa. Donaldson infatti è uno dei sostenitori più accesi di Ljellberg. In un video pubblicato qualche settimana fa aveva scherzato sul fatto che avrebbe speso centinaia di migliaia di dollari per uno spot da mandare in onda durante il Super Bowl, ma PewDiePie in uno dei suoi vlog l'ha invitato a non farlo. Evidentemente però il supporter ha trovato un modo comunque efficace per apparire durante l'evento della scorsa notte.

Donaldson ha notato che i posti acquistati da lui ed i suoi amici erano strategici in quanto propizi per le inquadrature durante l'incontro.