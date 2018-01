La Casa Bianca vieta al personale e agli ospiti della West Wing di utilizzare i cellulari

I dispositivi personali sono ora banditi dalla Casa Bianca di, secondo una dichiarazione del segretario stampa

Il personale sarà comunque autorizzato a utilizzare cellulari emessi dal governo, ma non sarà possibile inviare messaggi su tali dispositivi. In una dichiarazione, Sanders ha spiegato che "la sicurezza e l'integrita' dei sistemi tecnologici alla Casa Bianca sono una top priority per l'amministrazione Trump".



Secondo quanto riferito, la Casa Bianca avrebbe considerato il divieto dei cellulari per tutto il personale dal novembre dello scorso anno, alla luce di fughe di notizie sui media. Tuttavia, nonostante queste particolari circostanze, non è raro che un presidente vieti l'utilizzo dei cellulari alla Casa Bianca. Sotto l'amministrazione Obama, ai giornalisti era stato vietato l'uso di dispositivi nella sala Roosevelt.