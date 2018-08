La chiave di sicurezza USB Google Titan è disponibile per l'acquisto a 50 Dollari

Lo scorso mese di Luglio Google ha ufficialmente annunciato la propria linea di dispositivi per l'autenticazione a due fattori, allo scopo di aumentare la sicurezza delle informazioni memorizzate dagli utenti sugli account.

Tra i vari prodotti figura Titan Security Key, rivolta principalmente ai dirigenti d'azienda ed amministratori IT, ma che Google mette a disposizione degli utenti standard tramite il Google Store.

Si tratta di una chiave che garantisce il massimo livello di sicurezza oggi offerto per le informazioni web. Dopo aver effettuato l'accesso all'account Google, Twitter, o Facebook o di qualsiasi altro servizio che supporta il protocollo FIDO Universal 2nd Factor, verrà chiesto di premere un pulsante sulla chiave collegata al dispositivo fisicamente o tramite Bluetooth.

Google a differenza di quanto fatto da altre compagnie ha creato un proprio ecosistema basandosi sui feedback dei clienti aziendali che desideravano una soluzione di prima qualità. Titan Security Key infatti offre un firmware personalizzato che verifica l'integrità fisica del dispositivo e previene la manomissione o altri tentativi di estrarre il materie crittografato.

Il bundle acquistato (a 50 Dollari) contiene due dispositivi che Google consiglia di associare all'account. Il motore di ricerca ne consiglia l'utilizzo anche a coloro che non si iscrivono al programma Advanced Protection ma anche a giornalisti, gestori di pagine social o semplicemente coloro che posseggono dati potenzialmente a rischio.

Il portachiavi a forma di lacrima deve essere portato con se in qualsiasi momento ed include la connettività Bluetooth, USB ed NFC. Tuttavia quest'ultima opzione non potrà essere utilizzata su Android fino alla fine dell'anno.

Gli utenti possono anche accoppiare Bluetooth Low Energy e premere il pulsante fisico ovale per confermare il tentativo di accesso. Questo token però è alimentato da una batteria e si deve ricaricare tramite microUSB. Nella confezione però sarà comunque presente un cavo per caricare la batteria che garantisce un'autonomia di sei mesi. Lo stesso cavo consente agli utenti di collegare il token ad un computer o telefono per confermare l'autenticazione tramite filo. Nello stesso box è anche presente un adattatore da USB-A ad USB-C per i dispositivi più recenti.

Il secondo dispositivo invece è a forma di chiave ed include l'ingresso USB-A, anch'esso inattivo su Android. Al momento del login basterà cliccare sul pulsante color oro per confermare l'identità.