La CIA rilascia 470.000 file scoperti nel raid contro Bin Laden

La CIA , nella serata di ieri, ha rilasciato circatrovati nel 2011 durante il raid che ha portato all’uccisone dell’ex leader di

Il nuovo materiale comprende il suo diario personale, documenti audio, e file video, tra cui una clip che mostrava il figlio Hamza il giorno del matrimonio.

Parte dei file sono stati secretati, in quanto secondo la CIA potrebbero intaccare la sicurezza nazionale, ma “il rilascio odierno dei file recuperati durante il raid di al-Qaeda, permette al popolo americano di capire in maniera ancora più approfondita i meccanismi attraverso cui si organizzano le organizzazioni terroristiche”, ha affermato il direttore della CIA Mike Pompeo in un comunicato stampa.

Un computer sequestrato conteneva film di Hollywood, cartoni animati per bambini e tre documentari sullo stesso Bin Laden. Tra i file video è anche stato trovato un video sul matrimonio di Bin Laden, in cui il terrorista viene mostrato come un giovane adulto.

Secondo alcuni rumor, sarebbe stato trovato anche del materiale pornografico nell'archivio.