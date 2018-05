La Cina utilizza i droni per consegnare il cibo, grazie ad Ele.me (e ad Alibaba)

I primi droni per la consegna del cibo hanno già cominciato a spiccare il volo in Cina: ci ha pensato Ele.me, la divisione di Alibaba dedicata al mondo della ristorazione, che ha sperimentato questa futuristica quanto comoda iniziativa per consegnare i pasti a Shangai, precisamente nello Jinshan Industrial Park.

Al momento il progetto soffre di qualche limitazione: prima di tutto, il drone non potrà consegnare il cibo direttamente all'indirizzo di casa. Vi sono infatti 17 percorsi prestabiliti, e per ognuno di questi sono previsti due punti di consegna fissi, una sorta di micro centri logistici dove spetterà poi ai fattorini gestire i diversi ordini. Inoltre questo tipo di servizio non è adatto alle zone prettamente residenziali.

Il tempo delle consegne si aggira intorno ai 10-15 minuti, un lasso di tempo sensibilmente inferiore rispetto alle classiche consegne in motorino o in macchina, dato che i droni non devono fare i conti con il traffico.

Ele.me sostiene inoltre che questo nuovo sistema di consegna favorirà anche i fattorini, che si troveranno a dover percorrere circa il 15% delle tratte originali e vedranno aumentare il proprio stipendio.

Mentre la Cina è già pronta ad utilizzare i droni per consegnare il cibo, gli USA non sono ancora pronti a sfruttare questa opportunità: a frenarli sono le leggi che regolano l'uso di questi device, ancora troppo rigide. Pare inoltre che la Federal Aviation Administration abbia intenzione di dotare ogni drone di una "targa" riconoscitiva, per agevolare i controlli di sicurezza.