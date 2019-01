La Cina: ' i nostri missili ipersonici possono affondare le portaerei americane'

La Cina dice che i suoi nuovi missili ipersonici DF-17 sarebbero in grado di abbattere una portaerei da guerra statunitense con uno schiocco di dita. E ce lo fa sapere a poche ore dall'approdo di alcune navi da guerra americane e britanniche nei mari al largo del Paese asiatico.

A dirlo molti dei media outlet controllati direttamente dal Partito Comunista Cinese, riportando le dichiarazioni di un esperto dell'apparato bellico cinese: "È impossibile per i sistemi di difesa occidentali intercettare e monitorare un DF-17". Il DF-17 è un missile ipersonico sviluppato dalla Cina e progettato per ospitare una testata nucleare. Sarebbe in grado di colpire qualsiasi bersaglio nel mondo in meno di un'ora, con l'eccezione del territorio statunitense.

I missili ipersonici in questione non escono dall'atmosfera terrestre, a differenza dei normali intercontinentali: modificano la propria traiettoria ad altissima altitudine, raggiungendo il loro bersaglio a velocità superiore a Mach 5. Questo rende la vita estremamente difficile agli scudi di difesa antimissilistica e agli altri sistemi di difesa, chiaramente.

Altre fonti interne alla Cina, come il China Times, smentirebbero comunque l'ipotesi che i DF-17 avrebbero una portata intercontinentale, suggerendo che il raggio d'offesa dei missili non superi le 1.500 miglia. Altra incognita, argomenta Popular Mechanics, è la capacità dei cinesi di individuare alla precisione le coordinate di una portaerei militare in mezzo all'oceano pacifico. Non è scontato.