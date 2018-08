La classifica dei 100 siti più visitati in Italia ad Agosto 2018 secondo SEMrush

SEMrush ha rilasciato, in collaborazione con il sito webinfermento, la classifica dei 100 siti più visitati in Italia aggiornata ad agosto 2018. Si tratta chiaramente di stime, che però vanno a delineare un interessante quadro legato alle attività online degli italiani.

Ricordiamo che SEMrush è un tool per chi si occupa di SEO/SEM. In parole povere, stiamo parlando di posizionamento sui motori di ricerca. In particolare, per la classifica in questione, la società ha utilizzato il suo strumento proprietario Traffic Analysis, analizzando i dati relativi a circa 680.000 domini. Come potete vedere dall'immagine qui sotto, è interessante notare come la maggior parte dei siti rientranti nella top 100 abbia una percentuale molto alta di utenti che navigano da mobile.

La top 10 è abbastanza prevedibile, con Google.it, Google.com, Facebook.com, YouTube.com e Wikipedia.org a farla da padroni, seguiti a ruota da Amazon, Repubblica, Mediaset, Yahoo e xnxx. Interessante notare anche come rientrino nella top 100 i siti di Unicredit, PagineBianche e INPS. Ovviamente, non mancano anche diversi siti calcistici dedicati principalmente a Juventus e Napoli.

Da notare come sia molto diffuso, in 42esima posizione, un noto software di advertising (o add-on per il browser) che viene spesso installato attraverso le procedure guidate di altri programmi gratuiti, se l'utente non toglie l'apposita spunta. Il software in questione genera molti annunci pop-up, motivo per il quale viene chiamato adware dagli esperti. Niente di illegale, visto che c'è il consenso dell'utente, ma si tratta comunque di una notizia interessante.