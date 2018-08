La Commissione Europea: 'proporremo l'eliminazione del cambio da ora legale a solare'

Si è conclusa la mega-consultazione tra cittadini europei sull'abolizione dello switch tra ora legale a solare. La Commissione Europea proporrà al Parlamento di eliminare il passaggio in tutta l'Unione Europea, venendo quindi incontro alle richieste arrivate dai pesi dell'Est e del Nord.

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, il quale ha rivelato che la proposta formale arriverà nel corso delle prossime ore.

Sul tema si sono pronunciati circa 4,6 milioni di cittadini, un record per un sondaggio lanciato da Bruxelles, soprattutto se si conta che le votazioni sono state aperte il 14 Luglio e chiuse il 16 Agosto. L'80 per cento dei cittadini si è detto favorevole ad abolire lo switch al doppio orario in tutta Europa.

Parlando con un'emittente tedesca, Juncker ha affermato che "sono dell'avviso che in futuro debba essere l'ora estiva a divenire la regola". Una decisione che se per molti potrebbe sembrare pressochè inutile, per molti paesi rappresenta una priorità assoluta, basti pensare che la Polonia è arrivata a mettere d'accordo tutto l'arco costituzionale del parlamento. Anche da Lituania, Estonia e Svezia sono arrivate proposte di questo tipo.

Le motivazioni sarebbero da ricercare nel fatto che, come confermato da uno studio del Parlamento Polacco, il cambio di orario provocherebbe dei danni all'economia e farebbe del male alla salute delle persone, provocando disturbi al sonno e squilibri al corpo e sbalzi d'umore. Alcuni scienziati hanno anche dimostrato che il doppio cambio aumenterebbe l'incidenza di attacchi cardiaci, incidenti stradali o infortuni sul lavoro. La comunità scientifica, però, non è unanimemente d'accordo.

Qualora la proposta dovesse passare, verrebbe messo da parte lo switch all'ora solare durante l'inverno.