La computazione quantistica fa un passo avanti con il rilevamento dell'errore

I computer quantistici promettono di risolvere una classe di problemi in modo estremamente più rapido dei calcolatori elettronici di cui disponiamo oggi. Un passo importante per l'evoluzione di questa tecnologia è capire, un compito che attualmente non è semplice a causa dei principi della fisica quantistica.

A differenza dei bit classici i computer quantistici sfruttano qubit, le unità elementari del linguaggio del calcolatore che possono essere rappresentate anche da un singolo atomo. Il qubit non assume il valore uno o zero, ma può essere sia uno che zero allo stesso tempo, una proprietà del mondo quantistico (ovvero del mondo degli atomi) che permette di accelerare una certa classe di algoritmi (quindi non di sostituire l'attuale computazione).

Il singolo qubit è estremamente fragile perché l'informazione che portano può essere distrutta da qualsiasi interferenza degli atomi nelle vicinanze. Gli atomi sono in costante movimento anche se apparentemente il nostro occhio non lo percepisce: possiamo capire quant'è il loro movimento medio in base al calore che generano.

Un problema che fino ad oggi non era possibile ovviare era il rilevamento di eventuali errori nella trasmissioni di informazione. Nel caso dei bit è semplice capire quando nell'informazione che transita in un calcolatore è errata, ma per i qubit la situazione si complica. Infatti qualsiasi misura su un qubit modifica il qubit stesso, impedendo il rilevamento dell'errore.

In un articolo pubblicato su Science Advances ad opera del Joint Quantum Institute dell'università del Maryland (U.S.A.) è stata testata con esito positivo una struttura che permette di identificare alcuni errori che commette un qubit mentre e dopo la procedura di codifica dell'informazione. Lo schema è composto un qubit costruito con quattro ioni di itterbio intrappolati, che costituiscono a loro volta ognuno un qubit, sfruttando un quinto ione di itterbio per leggere eventuali errori del qubit precedente. In pratica il quinto atomo di itterbio è stato collegato sfruttando delle leggi fisiche agli altri quattro atomi.

Il risultato è davvero robusto: su più di 5000 prove del processo di codifica dell'informazione è stato possibile identificare quasi tutti gli errori dei singoli ioni, dove nell'identificazione chiaramente entra in gioco anche la misura. Il sistema chiaramente è stato testato su un singolo qubit ma la sua estensione ad un computer quantistico con più qubit sarà sicuramente sperimentata nei prossimi mesi.