La conferma di Elon Musk: la fabbrica in Cina operativa in tre anni

ha confermato in via ufficiale i propri piani per la creazione di un impianto di produzione in Cina , che potrebbe diventare operativo nel giro di tre anni.

Precedentemente la compagnia non aveva diffuso molte informazioni sul progetto, ma l’amministratore delegato del gruppo, Elon Musk, nel corso della conference call tenuta la scorsa notte in cui ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre, ha confermato il tutto, pur precisando che “almeno al momento non ci siamo posti alcun tempo limite. Ma l’obiettivo di massima è iniziare la produzione nei prossimi tre anni. L’impianto sarebbe al servizio del mercato cinese e di quelli limitrofi”.

La fabbrica produrrà Model S e Model X, ma successivamente si concentrerà principalmente sul Model 3 e Model Y. Musk sostiene che, al momento questo “rappresenta l’unico modo per rendere disponibili i veicoli a prezzi accessibili in Cina” e gli stabilimenti “dovrebbero essere in grado di produrre almeno un centinaia di migliaia di veicoli l’anno, ma forse anche di più” .

Chiaramente i piani potrebbero anche cambiare nei prossimi mesi.