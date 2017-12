La Corea del Nord starebbe guadagnando milioni di Dollari dal Bitcoin

Secondo quanto affermato dalla CNN, tra le nazioni che starebbero traendo più benefici dal mining del Bitcoin , e dal conseguente aumento del valore della criptovaluta, ci sarebbe anche la Corea del Nord.

Lo stato di Kim Jong-Un, infatti, starebbe, a giudicare da quanto affermato dall'agenzia di stampa, non solo effettuando il mining della moneta digitale, ma attraverso un gruppo di hacker avrebbe rubato una grossa quantità di denaro, chiedendo un riscatto per "liberarla".

"E' un dato di fatto che la Corea del Nord ha attaccato diverse piattaforme di scambio del Bitcoin" sostiene Lee Dong-Geun, un esperto in sicurezza informatica della Corea del Sud. "Non sappiamo al momento la quantità di denaro rubata dalla Corea del Nord, ma la Polizia ci ha confermato alcuni hacking ed altri tentativi da parte del regime" ha continuato.

Gli hacker della Corea Del Nord avrebbero preso di mira quattro diverse piattaforme di scambio, oltre che atre valute digitali in Corea del Sud. Il tutto sarebbe avvenuto tra luglio ed agosto scorso, attraverso l'invio di email di phishing ai dipendenti di alcune compagnia.

Il Bitcoin, infatti, è una valuta che, di fatto, vive sui server e come tutte le altre monete virtuali viene "estratta" attraverso algoritmi complessi e registrati in un registro elettronico.

Gli esperti ancora non sono riusciti a quantificare la quantità di Bitcoin ed altre criptovalute che la Corea del Nord avrebbe rubato, ma secondo alcuni esperti gli attacchi starebbero continuando in concomitanza con l'aumento del prezzo della moneta, che dall'inizio dell'anno ha incrementato il proprio valore del 1.500%.

Le ragioni di questi presunti attacchi non sono da ricercare esclusivamente nel valore che ha il Bitcoin, ma anche per il fatto che, trattandosi di una moneta volatile che non viene erogata da alcun istituto finanziario centrale, la Corea del Nord potrebbe utilizzarla per il proprio programma nucleare.

In passato la Corea del Nord ha più volte negato il proprio coinvolgimento negli attacchi avvenuti a livello internazionale, ma secondo quanto affermato da alcuni esperti, il regime starebbe "addestrando un numero significativo di persone esperte in Bitcoin per espandere le proprie operazioni".