La Corea del Nord è stata accusata di aver rubato 25.000 Dollari in criptovalute

Altre accusi nei confronti della Corea del Nord , ed ancora una volta ci si sofferma sui presunti furti di Criptovalute. Secondo quanto riferito da Bloomberg, un gruppo di hacker noto come Andariel avrebbe violato il server di una compagnia della Corea del Sud rubando

L'episodio sarebbe avvenuto la scorsa estate ed avrebbe avuto ad oggetto la moneta virtuale, supportata anche da artisti come Mariah Carey ed i Fall Out Boy. Il furto si aggirerebbe su un totale di 25.000 Dollari.

Non è la prima volta che la nazione asiatica viene accusata del furto di criptovalute. Lo scorso mese gli Stati Uniti avevano lanciato un'accusa simile, affermando che la Corea del Nord aveva orchestrato l'attacco informatico WannaCry che a maggio dell'anno passato ha paralizzato oltre 300.000 in tutto il mondo, sequestrando i dati presenti sui computer e chiedendo il pagamento di un riscatto sotto forma di criptovalute. Le vittime, infatti, hanno pagato il riscatto in Bitcoin, senza però recuperare i file.

La criptovaluta Monero, invece, è stata progettata per quelli che hanno a cuore la loro privacy, ed è estremamente complicata da rintracciare, al punto che i creatori l'hanno definita addirittura "introvabile", rispetto a concorrenti come Bitcoin ed Ethereum. Monero inoltre è una valuta estremamente facile da riciclare, ha detto Kwak Kyoung-ju, capo dell'Istituto di Sicurezza Finanziaria della Corea del Sud, ai microfoni di Bloomberg.

Al momento però dalla nazione di Kim Jong-Un, che negli ultimi giorni è nuovamente tornato a parlare minacciando gli USA, non è arrivata alcuna risposta.