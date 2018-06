La Corte d'Appello di Palermo: like ai post su Facebook non è istigazione al terrorismo

La Corte d'Appello di Palermo ha stabilito che un like inserito ad un'opinione altrui o un post su Facebook costituisce esclusivamente una manifestazione di assenso ed una condivisione delle idee, e per questo non ne aumenta le pericolosità.

Il caso è venuto fuori a seguito della vicenda dello scorso dicembre che ha portato all'assoluzione di Khadiga Shabbi, la ricercatrice universitaria libica che era accusata di istigazione al terrorismo per alcuni like inseriti ad alcuni post su Facebook. Inizialmente condannata ed arrestata per un anno ed otto mesi dal GUP, la donna è stata completamente scagionata in secondo grado in quanto "il fatto non sussiste".

I giudici, nelle motivazioni, hanno bocciato il verdetto arrivato in precedenza, in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna mediazione critica ma i colleghi si sarebbero semplicemente limitati a copiare l'informativa della Digos. E' per questo che i giudici sostengono che Shabbi era uno dei tanti utenti anonimi del web che, anche inserendo like, non aveva fornito esternazioni che avrebbero potuto portare ad un pericolo di terrorismo immediato.

Dinanzi alla corte la ricercatrice era arrivata con l'accusa di aver fatto propaganda sui social all'ISIS ed alla jihad, ma non ha diffuso alcun messaggio, in quanto si è limitata ad esprimere opinioni del tutto generiche.

Opinioni generiche che, per i giudici, sarebbero state rivolte da parte di una persona, ovvero Shabbi, non collegata a nessuna organizzazione terroristica.