La Corte d'Appello di Roma elimina i Tutor dalle Autostrade: "il brevetto è copiato"

Via i Tutor dalle Autostrade. A stabilirlo una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che al termine di una causa avviata nel 2006 ha deciso che il controllo della velocity con sistema Safety Tutor include un brevetto copiato dal gestore della rete autostradale italiana, che quindi sarà costretta a toglierlo o dovrà pagare 500 Euro al giorno.

I Giudici ritengono che il sistema di sorveglianza del traffico costituite una contraffazione di un brevetto di cui è titolare la Craft, una piccola azienda fondata dall'ex tecnico della Galileo, Romolo Donnini, insieme al professore Vincenzo Vigoriti e l'avvocato Donato Nitti.

La Corte ha anche intimato ad Autostrade di astenersi dal fabbricare, commercializzare e usare lo stesso sistema che viola il brevetto. Come dicevamo poco sopra, per ogni giorno di ritardo dall'applicazione della sentenza, Autostrade dovrà pagare 500 Euro a Craft, che ora potrà chiedere al gestore della rete di comprare la licenza.

Immediata la replica di Autostrade, la quale ha annunciato che i Tutor non saranno rimossi ma verranno sostituiti da un nuovo sistema che sarà attivo nel giro di tre settimane. I legali hanno anche annunciato che impugneranno la sentenza presso la Cassazione, nonostante i legali di Craft sostengono che non sia appellabile.

Autostrade si farà anche carico della sanzione pecuniaria di 500 Euro al giorno per "mantenere attivo il sistema attuale fino alla sostituzione e evitare che vengano annullati i benefici del Tutor che ha ridotto del 70% il numero di morti sulla rete autostradale".

Secondo Autostrade, inoltre, "la decisione della Corte d’Appello di Roma riconosce che non c’è stato alcun arricchimento da parte di Autostrade per l’Italia, non avendo la concessionaria ottenuto alcun vantaggio economico dall’utilizzo del sistema che ha come unico obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei clienti, né alcun danno per Craft. Pertanto, la sentenza di oggi non prevede alcun indennizzo a beneficio di Craft per l’utilizzo del sistema".