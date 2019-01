La disastrosa esperienza di questo hotel giapponese con i robot

L'Hotel Strange è una struttura alberghiera davvero peculiare, è, infatti, un hotel da Guinnes World Record, il primo completamente robotizzato, con i 243 androidi dispiegati per gli scopi più vari. Eppure la sua esperienza disastrosa, racconta il Wall Street Journal, ci insegna che non siamo ancora pronti per dire addio al personale umano.

"Puoi ripetere la richiesta?": si apre così l'allucinante racconto della testata americana, raccontando di come un cliente dell'hotel sia stato letteralmente molestato per tutta la note da Churi, il robot di pezza presente in tutte le stanze della struttura, e pensato per fare da concierge agli ospiti. L'uomo non capisce cosa voglia il robot, e riprende a dormire. Per poi essere nuovamente svegliato da lì a poco dall'ennesimo "Puoi ripetere la richiesta?".

Ed è in quel momento che arriva l'illuminazione: "ma non è che questo coso viene azionato dal mio russare?", e, infatti, è così. Allora l'ospite dell'hotel tenta di chiamare la lobby perché non capisce come poterlo spegnere, ma la lobby non ha un telefono, perché l'idea dell'hotel è che siano i robot, e non il personale umano, a soddisfare tutte le richieste degli ospiti. Insomma, un incubo senza fine.

Ma questa è solo la punta dell'iceberg: all'inizio il Strange Hotel aveva solo 80 robot, una delle prime integrazioni al personale robotico ha previsto l'acquisto di alcuni androidi ballerini, da mettere nella lobby ad accogliere gli ospiti. Ma la maggior parte delle volte, come ricorda uno degli ex ospiti della struttura intervistati dal giornale, i robot erano o scarichi, o guasti. Non un bel biglietto da visita.

Il problema più grosso, ad ogni modo, è l'incapacità di stare al passo con lo sviluppo tecnologico. Essere assistiti da una intelligenza artificiale non è, dopo tutto, questa grande novità per la persona media. E presto gli ospiti si sono accorti che l'assistente vocale del loro cellulare riusciva a fare pressoché tutto meglio degli irritanti robot dell'hotel.

La maggior parte delle persone pretendeva, comprensibilmente, di chiedere ai robot-concierge informazioni sulle attrazioni turistiche situate vicino alla struttura —che è posizionata affianco ad un parco tematico—, sugli orari dei mezzi pubblici, e, in altre parole, tutto quel genere di domande che generalmente si fanno al personale di servizio nella lobby di un qualsiasi albergo. Ma i robot erano stati costruiti per rispondere solo agli input più banali, e dire cose come "ciao!", "come stai?", o, al più, regolare le luci o il riscaldamento della stanza.

Insomma, una esperienza disastrosa che ha richiesto all'hotel un impiego di forze e energie di gran lunga superiore a quello richiesto da un qualsiasi altro albergo. "Quando inizi ad usare i robot veramente ti rendi presto conto che ci sono posti in cui non sono utili —o sono semplicemente irritanti", ha commentato laconico il direttore della struttura, Mr. Sawada.