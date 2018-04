La Disney aggiunge al parco su Avatar un mech gigante

La Disney di recente ha inaugurato il nuovo parco tematico ispirato al mondo di Avatar, che permette agli appassionati del capolavoro di James Cameron di visitare e toccare da vicino quanto visto nel film del 2009. La casa di Mickey Mouse ha annunciato che di recente ha effettuato un'aggiunta piuttosto interessante: un mech gigante.

Il parco, grande circa 12 acri, riporta gli appassionati sui luoghi che hanno visto nella pellicola: possono infatti esplorare l'intero ecosistema del pianeta e prendere il controllo di un Avatar per volare.

Adesso, però, incontreranno anche un mech gigante, pilotato da un attore, noto come Pandora Utility Suit, che "racconterà la storia di Pandora e la loro esperienza, e cosa vuol dire essere su questo pianeta", afferma lo show director Tony Giordano. I mech hanno un aspetto impressionante e raggiungono un'altezza di 10 piedi, ma sono anche caratterizzati da mani articolate ed arti mobili.

Il blog della Disney ha pubblicato il filmato che vi proponiamo in apertura. Si tratta di un video dietro le quinte che mostra la tuta in azione, con i commenti di Giordano, che descrive i mech come qualcosa di impressionante, che immergono le persone totalmente nel mondo di Pandora.

Questi mech sono un . pò diversi da quelli visti nel film, in quanto si tratta di "abiti sviluppati da scienziati per esplorare la natura selvaggia e la vita digitale, oltre che conoscere gli animali", afferma Laura Offerdahl, l'executive producer del progetto.

La Disney sostiene che il debutto è previsto per il 22 Aprile. A partire da tale data, i mech "attraverseranno la terra ogni giorno, ed il pilota interagirà con gli ospiti, condividendo dettagli sul paesaggio ultraterreno, mettendo in evidenzia l'importanza di preservare la natura".