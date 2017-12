La domanda per iPhone X potrebbe essere più debole di quella sperata da Apple

Al momento si tratta di semplici indicazioni e previsioni di mercato, che se confermate potrebbero rappresentare una grossa delusione per. Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla catena di fornitura dei semiconduttori, gli ordini persarebbero più lenti del previsto.

Nel corso del quarto trimestre del 2017, infatti, il gigante di Cupertino potrebbe distribuire tra 30 e 35 milioni di unità di iPhone X, segno che la richiesta in mercati come Stati Uniti, Taiwan e Singapore non sarebbe forte come quella prevista e sperata dal gigante di Cupertino.

L'analista di Cowen, Karl Ackerman, in precedenza aveva bollato le vendite del nuovo dispositivo come "buone", ma comunque inferiori alle aspettative di Apple.

A seguito dei problemi di produzione registrati nelle prime settimane di disponibilità, la Mela è finalmente riuscita a mettersi in pari con la domanda e secondo quanto affermato dal popolare ed affidabile analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, attualmente Foxconn riuscirebbe a produrre tra 440.000 e 555.000 unità di iPhone X al giorno, un aumento enorme rispetto alla resa iniziale di qualche mese fa, che si aggirava tra 50.000 e 100.000 unità.

Il rapporto pubblicato suggerisce che la domanda sarebbe inferiore a quella messa in preventivo da molti analisti, e dovrebbe diminuire nel primo trimestre del 2018.

L'altra faccia della medaglia è comunque rappresentata dal fatto che le vendite di Apple Watch starebbero andando a gonfie vele. Nel 2018, Apple potrebbe distribuire 27 milioni di unità del proprio indossabile a livello mondiale, contro la precedente previsione di 23-25 milioni.