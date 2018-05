La fabbrica di caramelle di Elon Musk ha creato la prima scatola di cioccolatini

Ricordate la fabbrica di caramelle di cui aveva parlato Elon Musk sul suo profilo Twitter qualche settimana fa e che solo qualche giorno dopo si era scoperto essere un modo per prendere in giro il miliardario Warren Buffett? Evidentemente un fondo di verità nei tweet del CEO c'era, come confermato dallo stesso oggi

Solo qualche minuto fa, infatti, l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato la fotografia che vi proponiamo in calce.

Come si può vedere, lo scatto ritrae quella che sembra a tutti gli effetti essere una scatola di cioccolatini. La particolarità è data dal fatto che sulla stessa, in primo piano campeggia il logo della fantomatica ditta produttrice: Boring Candy, un chiaro riferimento alla Boring Company, altra azienda proprietaria dell'imprenditore sudafricano che negli ultimi mesi ha accompagnato Musk nei suoi progetti "strani", come il lanciafiamme (sebbene la gittata fosse di molto inferiore a quella di un lanciafiamme reale, nonostante le polemiche scatenate).

Simpatico anche notare che sulla parte alta del logo è presente un disegno in cui è ritratto proprio lo stesso Elon Musk.

Ovviamente con ogni probabilità si tratta di un modo attraverso cui Musk vuole scherzare con gli utenti, ma quando si parla di uno dei personaggi ed imprenditori più eccentrici del momento non si può mai essere sicuri si tratti di uno scherzo.