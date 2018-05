La fabbrica di caramelle di Elon Musk? Un modo per prendere in giro Warren Buffett

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo riportato la notizia della fabbrica di caramelle di Elon Musk, che ne aveva annunciato l'apertura attraverso il proprio account ufficiale Twitter. Con il passare delle ore, è diventato sempre più chiaro il tweet del CEO di Tesla e SpaceX.

Il tutto è da imputare ad una dichiarazione rilasciata ad Warren Buffett durante l'annuale conferenza con gli azionisti di Berkshire Hathaway, nel corso del quale, ironizzando sulla difficile situazione finanziaria del produttore di vetture elettriche, Buffett ha consigliato a Musk di stare alla larga da See's Candies, probabilmente alludendo alle scarse abilità da manager del collega miliardario.

La risposta è arrivata a seguito di una domanda di un azionista, che ha chiesto a Buffett se fosse ancora d'accordo con la dichiarazione rilasciata a Fortune nel 1999, in cui parlava dell'importanza dei "moat". Il concetto, infatti, è stato ripreso anche da Musk durante la conference call tenuta la scorsa settimana a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari di Tesla, nel corso del quale il CEO del produttore di vetture ha affermato senza mezzi termini che la sua azienda ha bisogno di superare il concetto, in quanto necessita di accelerare il ritmo dell'innovazione.

Buffett in un certo senso si è detto d'accordo col collega, ed ha riconosciuto che l'accelerazione del processo tecnologico degli ultimi anni ha reso i moat più vulnerabili, ma continua a credere si tratti di un concetto attuale, in quanto i "fossati" proteggono le aziende.

I moat, secondo la teoria di Buffett, entrano in gioco nel momento in cui una compagnia debutta in un nuovo mercato con un vantaggio sostanziale, ed i competitor cercano di azzerarlo.

Il miliardario ha citato l'esempio di See's Candies come esempio di società con tanti "moat", grazie ad una base di clienti fedeli e radicati, in particolare nella costa Occidentale, che rendono difficile per qualsiasi altra compagnia tentare di replicare i propri prodotti.

Buffett ha riconosciuto l'intelligenza ed importanza di Musk, che è stato definito "una persona in grado di cambiare radicalmente le cose in alcuni mercati. Ma non credo lo faccia con le caramelle".

Da qui è immediatamente arrivata la risposta "super seria" del CEO di Tesla, che attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato l'apertura di una fabbrica di caramella. In un tweet ha anche notato che "la trama di Willy Wonka è davvero incasinata", prima di chiedere agli utenti "come volete le caramelle?" della società da lui già battezzata Cryptocandy, un nome non certo casuale visto che Buffett ed il socio Munger hanno rivelato senza mezzi termini di detestare le criptovalute.