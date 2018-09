La faida tra Eminem e Machine Gun Kelly domina le classifiche musicali di YouTube

Il "botta e risposta" tra i due rapper Eminem e Machine Gun Kelly domina le classifiche musicale di YouTube, il che dimostra ancora una volta come l'industria musicale si sia spostata sempre più verso le piattaforme digitali.

Per coloro che non hanno seguito la vicenda, il tutto è iniziato quando il Rap God ha rilasciato il singolo "Killshot", che contiene un dissing al collega. La traccia di Eminem è già entrata nella storia di YouTube, registrando il debutto più importante nella storia della piattaforma in termini di ascolti. La canzone ha frantumato qualsiasi record precedente ed è per la seconda settimana di fila in testa nella classifica delle canzoni più ascoltate a livello globale e negli USA.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo la traccia ha superato i 114 milioni di visualizzazioni, in poco più di dodici giorni contro i 115 milioni di Rap Devil che vi proponiamo in calce e che però è stata rilasciata più di venti giorni fa, a dimostrazione della popolarità di cui gode Eminem a livello internazionale.

Il singolo "Rap Devil" di Kelly, che ha ispirato il diss di Eminem, è invece al terzo posto nella classifica dei brani più ascoltati su YouTube negli USA, ma non solo: è la terza settimana consecutiva che la canzone entra in top five.