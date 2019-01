La faida tra PewDiePie e T-Series diventa un film fan-made, ecco il trailer

Nella giornata di ieri, quando abbiamo riportato la notizia del traguardo raggiunto dal popolare youtuber PewDiePie, che ha sfondato quota 80 milioni di iscritti, nell'ambito della faida in corso tra lo svedese T-Series.

Una faida nata dalla crescita esponenziale del canale indiano, che ha spinto molti utenti a prevedere che avrebbe superato il PewDiePie nella classifica generale nel giro di qualche mese. Sorpasso che però che almeno al momento non è avvenuto.

La sfida ha visto tra i protagonisti molti degli youtuber più popolari del web. E' il caso di Mr Beast, che ha promosso e pubblicizzato esplicitamente PewDiePie, mentre alcuni hacker hanno sfruttato una falla in Chromecast per spingere gli utenti ad iscriversi al canale del controverso youtuber svedese.

Oggi, uno youtuber di nome Bily Cramer ha realizzato un trailer cinematografico, che vi proponiamo come sempre in apertura, in cui Felix "PewDiePie" Kjellberg viene inserito in clip provenienti da film famosi come Star Wars, Mission Impossible ed Avengers: Infinity War.

Nel trailer PewDiePie è l'eroe che combatte per restare saldamente al primo posto, e si difende dall'attacco dei nemici, ovviamente rappresentati ta T-Series.

Il trailer cinematografico, ovviamente di natura fan-made, sta facendo il giro del web ma ha totalizzato almeno al momento poche visualizzazioni: solo 1.951. Chissà che un giorno non venga ripreso anche dallo stesso PewDiePie.